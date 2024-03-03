Γάζα: 11 νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ κοντά σε νοσοκομείο στη Ράφα

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ έπληξε σκηνές εκτοπισμένων κοντά σε νοσοκομείο στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διεξήγαγε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον μαχητών του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ —ένοπλου κινήματος που θεωρείται το δεύτερο ισχυρότερο στη Λωρίδα της Γάζας—, διαβεβαιώνοντας πως δεν προκλήθηκε «καμιά ζημιά στο νοσοκομείο».

«Ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής που έβαλαν στο στόχαστρο σκηνές εκτοπισμένων και συγκέντρωση ανθρώπων κοντά στην πύλη του μαιευτηρίου Αλ Εμιράτι» στη Ράφα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο Ασράφ αλ Κούντρα, τονίζοντας πως στους νεκρούς συγκαταλέγεται μέλος πληρώματος ασθενοφόρου.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα του οποίου μπόρεσε να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο το Γαλλικό Πρακτορείο, εικονίζουν αιμόφυρτους τραυματίες στους οποίους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες.

Δημοσιογράφος του AFP είδε να μεταφέρονται τραυματίες με φορεία σε άλλο νοσοκομείο.

«Ξαφνικά ακούστηκε μεγάλη έκρηξη. Αυτοί (σ.σ. οι Ισραηλινοί) βομβάρδισαν τοποθεσία γεμάτη κόσμο (...) Έχουμε πολλούς νεκρούς», είπε κάτοικος.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους χαρακτήρισε μέσω X «εξωφρενικό» το ότι βομβαρδίστηκαν σκηνές εκτοπισμένων.

«Το υγειονομικό προσωπικό και οι άμαχοι δεν είναι στόχος και πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίσταση», πρόσθεσε, καλώντας για νιοστή φορά το Ισραήλ να «παύσει πυρ».

Στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου με την Αίγυπτο, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς το τελευταίο διάστημα από τον ισραηλινό στρατό, έχουν παγιδευτεί κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι οι οποίοι εκτοπίστηκαν, πολλοί πάνω από μια φορά, εξαιτίας του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.