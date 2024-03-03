Λευκός Οίκος: Πιθανή δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου διά θαλάσσης στη Γάζα με συμμετοχή της Κύπρου

Στη διευκρίνιση ότι η αναφορά στη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου για την παροχή μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη στηρίζεται σε συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κέρμπι.

«Νομίζω ότι η συζήτηση που έχουμε για πιθανή ναυτική επιλογή (σ.σ. προκειμένου να γίνονται παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας) έχει να κάνει με τις πρόσφατες συζητήσεις για την πιθανή χρήση της Κύπρου, για παράδειγμα, στην ενδεχόμενη υλοποίηση μέρος αυτού του σχεδίου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Αυτή η ιδέα είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο ότι η Κύπρος θα κληθεί να συμβάλει με οποιαδήποτε τρόπο, τόνισε.

«Απλώς λέω ότι η συζήτηση στην οποία βρισκόμαστε τώρα στηρίχθηκε σίγουρα σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε με εταίρους στην περιοχή σχετικά με το τι μορφή θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σχέδιο. Αλλά, και πάλι σημειώνω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε και πολλή δουλειά στο θαλάσσιο σκέλος (του ανθρωπιστικού διαδρόμου) για να τον υλοποιήσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.