Χρειάστηκαν 31 χρόνια για να ταυτοποιηθεί: «η γυναίκα με το τατουάζ λουλούδι», της οποίας η σορός είχε βρεθεί στον βυθό ενός ποταμού της Αμβέρσας ήταν μια Βρετανίδα που είχε φύγει για το Βέλγιο το 1992, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Interpol.

Πιο συγκεκριμένα, στις 3 Ιουνίου 1992, το σώμα μιας γυναίκας βρέθηκε στον ποταμό «Groot Schijn» κοντά στο Ten Eekhovelei στο Βέλγιο. Η γυναίκα φάνηκε να σκοτώθηκε βίαια. Το πιο «χτυπητό» της χαρακτηριστικό ήταν ένα τατουάζ με λουλούδι με γραμμένο το «R’Nick» από κάτω. Για τρεις δεκαετίες, το θύμα παρέμεινε ανώνυμο.

Έχοντας εξαντλήσει όλα τα πιθανά στοιχεία και υποπτευόμενοι ότι μπορεί να προερχόταν από άλλη χώρα, οι βελγικές αρχές υπέβαλαν αυτήν την υπόθεση στην Επιχείρηση Identify Me, ελπίζοντας ότι το τατουάζ της γυναίκας θα έδιωχνε τη μνήμη κάποιου.

Η Ρίτα Ρόμπερτς, 31 ετών, αναγνωρίστηκε το 2023 χάρη στο «τατουάζ με μαύρο λουλούδι στον αριστερό της βραχίονα, με πράσινα φύλλα και το όνομα ‘R'Nick’ γραμμένο από κάτω», σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας.

«Αρκετές μέρες μετά την έναρξη της Επιχείρησης Identify Me, μέλος της οικογένειάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε το τατουάζ στα μέσα ενημέρωσης και ειδοποίησε την Interpol και τις βελγικές αρχές, μέσω της ιστοσελίδας Identify Me», εξήγησε η Interpol σύμφωνα με την οποία θεωρείτο ότι το θύμα είχε μετακομίσει στην Αμβέρσα από το Κάρντιφ τον Φεβρουάριο του 1992 και δεν υπήρχαν νέα της μετά την αποστολή μιας καρτ ποστάλ τον Μάιο του 1992.

Τον Νοέμβριο του 2023 οι Αρχές ανακοίνωσαν την επίσημη ταυτότητά της

Μέσω της πρωτόγνωρη αυτής εκστρατείας που ξεκίνησε τον Μάιο, η Interpol κάνει έκκληση στην κοινή γνώμη να βοηθήσει να ταυτοποιηθούν τα πτώματα 22 γυναικών που έχουν βρεθεί εδώ και δεκαετίες στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία και να προχωρήσουν οι έρευνες σε αυτές «τις υποθέσεις που έχουν παγώσει». Συγκεκριμένα, η Interpol δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια επιλογή πληροφοριών που προηγουμένως ήταν μόνο για εσωτερική χρήση και περιλαμβάνονταν σε «μαύρες αγγελίες» της που αφορούν την ταυτοποίηση ανθρωπίνων υπολειμμάτων. Ήδη συγκεντρώθηκαν σχεδόν «1.250 συνεισφορές» από πολίτες.

Στην υπόθεση της Ρίτα Ρόμπερτς, οι συγγενείς της την «ταυτοποίησαν επίσημα», διευκρίνισε η Interpol.

«Αν και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δεχθούμε την είδηση, είμαστε ευγνώμονες που γνωρίζουμε τι συνέβη στη Ρίτα», εξήγησε η οικογένεια σε ανακοίνωση.

Έρευνα σε εξέλιξη

Τώρα, «οι βελγικές αρχές ζητούν από την κοινή γνώμη να βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου της Ρίτα Ρόμπερτς» και κάθε πληροφορία μπορεί να δοθεί «μέσω φόρμας στην ιστοσελίδα της Interpol».

Η αστυνομία στο Βέλγιο καλεί το κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να έχει για τη Ρίτα Ρόμπερτς.

Είχε ύψος περίπου 1μ70 και είχε εύσωμη διάπλαση. Ήταν ανοιχτόχρωμη και είχε μεσαίου μήκους σκούρα μαλλιά. Τα δόντια της ήταν σε καλή κατάσταση. Στον αριστερό της αντιβράχιο, είχε ένα τατουάζ με ένα μαύρο λουλούδι με πράσινα φύλλα και από κάτω γραμμένο το «R'Nick».

Φορούσε ένα μπλουζάκι (σκούρο μπλε, μωβ και ανοιχτό πράσινο) με την επιγραφή «SPLINTER» και «1990», σκούρο μπλε παντελόνι εκπαίδευσης Adidas με τρεις πράσινες ρίγες και σκούρα παπούτσια για περπάτημα, νούμερο 40, μάρκας «DAG».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.