IDF: Υπό τον έλεγχό μας τα κυβερνητικά κτίρια της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του κυβερνητικά κτίρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην πόλη της Γάζας, ιδίως το κοινοβούλιο και κτίρια της κυβέρνησης και της αστυνομίας.

Μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας και τα άρματα μάχης του σφίγγουν πλέον τον κλοιό τους στην πόλη της Γάζας, κυρίως γύρω από νοσοκομεία, τα οποία χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με το Ισραήλ, ως κέντρα εφοδιασμού και στρατιωτικές βάσεις από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό του το "κοινοβούλιο της Χαμάς, την έδρα της κυβέρνησης, τα αρχηγεία της αστυνομίας της Χαμάς και σχολή μηχανικών που χρησίμευε στην παραγωγή και την ανάπτυξη όπλων".

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να τοποθετούν την σημαία του Ισραήλ στο έδρανο του προέδρου του κοινοβουλίου, όπως και στρατιώτες να ποζάρουν μπροστά σε τοίχο κάτω από την επιγραφή "Έδρα της στρατονομίας".

Από το 2017 που η Χαμάς εκδίωξε την Παλαιστινιακή Αρχή από τη Γάζα, τα δύο παλαιστινιακά εδάφη εξαρτώνται ντε φάκτο από παράλληλες αρχές.

Στην Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος, θαλάσσης και πλέον από τα άρματα μάχης στην ξηρά έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 11.000 ανθρώπων, εκ των οποίων τα δύο τρίτα γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

