Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών άφησε σήμερα Πέμπτη ο διάσημος ηθοποιός Ρέι Λιότα.

Σύμφωνα με αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ, ο γνωστός πρωταγωνιστής πέθανε ενώ κοιμόταν, στο σπίτι του στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ και όχι μόνο, καθώς είχε ένα πολύ μεγάλο φαν κλαμπ, ενώ είχε πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλές παραγωγές και μεγάλες επιτυχίες.

Ο Ρέι Λιότα (Ray Liotta, Νιούαρκ, Νιου Τζέρσι, 18 Δεκεμβρίου 1954 – 26 Μαΐου 2022) ήταν απόφοιτος της σχολής υποκριτικής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, ο Λιότα διακρίθηκε αρχικά συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, όπως στο σίριαλ «Στην Εντατική», λαμβάνοντας ένα βραβείο Emmy κι ένα Prism. Ακολούθως, ασχολήθηκε με το σινεμά αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τζοναθαν Ντέμι με τίτλο «Άγριο Θηλυκό» (1986). Η ερμηνεία του, ωστόσο στο έργο του Μάρτιν Σκορτσέζε, «Goodfellas» («Τα Καλά Παιδιά») του 1990, όπου ενσάρκωσε τον Χένρι Χιλ, ήταν αυτή που τον έφερε στο προσκήνιο της παγκόσμιας προσοχής.

Ήταν ένας καλλιτέχνης με ευρεία θεματολογία ρόλων, τόσο κωμικών, όσο και δραματικών. Το 2004 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο Μπρόντγουεϊ λαμβάνοντας μέρος στην παράσταση «Match», ενώ παράλληλα, τιμήθηκε με απονομή του 70ου ετήσιου βραβείου Drama League. Ακόμη, ήταν υποψήφιος για τη διάκριση Screen Actors, μετά την ερμηνεία του ως Φρανκ Σινάτρα στην τηλεταινία «The Rat Pack» (1998).

Ο Λιότα ήταν νυμφευμένος με την επίσης ηθοποιό Μισέλ Γκρέις από το 1997 έως το 2004. Ήταν αρραβωνιασμένος με την Τζέσι Νίτολο, ενώ είχε αποκτήσει μια κόρη από το γάμο του με την Μισέλ Γκρέις.

Ενδεικτική φιλμογραφία:



- Killing Them Softly (2012)

- The Place Beyond the Pines (2012)

- The Iceman (2012)

- Crossing Over (2019)

- Smokin’ Aces (2006)

- Identity (2003)

- Hannibal (2001)

- John Q (2001)

- Heartbreakers (2001)

- Blow (2000)

- Cop Land (1997)

- Unforgettable (1996)

- Unlawful Entry (1992)

- Τα Καλά Παιδιά (1990)



RIP Ray Liotta. One of the best performances and narrations in film history ❤️ pic.twitter.com/bEsgUt7uRK — Martino (@MartinoPuccio) May 26, 2022

Shockingly Sad News.



Rest In Power, Ray Liotta pic.twitter.com/MfVBmVXKTR — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) May 26, 2022

Rest In Peace to the legendary Ray Liotta ❤️



He appeared in both Muppets from Space and Muppets Most Wanted. He was always such a good fella. pic.twitter.com/jseRvR4Hjk — Muppet History (@HistoryMuppet) May 26, 2022

Ray Liotta’s performance in Goodfellas might be one of the single best in the history of movies. He also commanded the screen at every moment in Field of Dreams. Such a loss. RIP. pic.twitter.com/SqfXdeAW3Q — Hunter Bolding (@HunterBolding) May 26, 2022

RIP Ray Liotta, an electric leading presence in everything from GOODFELLAS to SOMETHING WILD to FIELD OF DREAMS to NARC.



Thanks for all you shared with us, Ray. pic.twitter.com/oWuZ0ss8Y3 — The Black List (@theblcklst) May 26, 2022

RIP, Ray Liotta. One of his last roles was also one of his best, as the unnervingly calm Uncle Sal in The Many Saints of Newark. pic.twitter.com/FLZBll4aGu — Alan Sepinwall (@sepinwall) May 26, 2022

