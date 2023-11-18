Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανησυχητικές οι δηλώσεις του Ισραήλ για μία μακρόχρονη παραμονή στη Γάζα

Ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχαγιάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσε σήμερα, ότι οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με μακροπρόθεσμη παρουσία των Ισραηλινών στη Γάζα είναι ανησυχητικές.

“Ακούμε τώρα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και κυρίως από τον πρόεδρο του Ισραήλ, σχετικά με ένα σχετικά μακροπρόθεσμο δεσμό του Ισραήλ με τη Γάζα. Αυτές οι δηλώσεις είναι ανησυχητικές”, δήλωσε ο Ανουάρ Γκαργκάς στη διάσκεψη ασφάλειας IISS Manama Security Summit που πραγματοποιείται στο Μπαχρέιν.

“Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι το μάθημα που εμείς και η πλειοψηφία των ανθρώπων παίρνουμε από την κρίση στη Γάζα είναι η ανάγκη επιστροφής στη λύση των δύο χωρών, ενώ είναι επίσης, μεγάλη ανάγκη, για την επιστροφή σε ένα κράτος του Ισραήλ και σε ένα Παλαιστινιακό κράτος που θα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό το μάθημα ίσως δεν είναι ίδιο για όλους” πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.