Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από αεροπορικό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα της Δυτικής Όχθης

Πέντε Παλαιστίνιοι μαχητές της Φάταχ, του κινήματος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε σπάνιο αεροπορικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε στην Ναμπλούς, την μεγάλη πόλη στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος και πηγές στους κόλπους της Φάταχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι "εξάλειψε έναν ορισμένο αριθμό τρομοκρατών στην Μπαλάτα", τον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων της Ναμπλούς, στον οποίο ζουν 24.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ που τον διαχειρίζεται.

Η Μπαλάτα είναι γνωστή ως προπύργιο νεαρών μαχητών που είναι μέλη των ενόπλων πτερυγών διαφόρων παλαιστινιακών κινημάτων, επικεφαλής των οποίων είναι η Φάταχ. Αυτή ιδρύθηκε από τον Γιάσερ Αραφάτ και ασκεί τώρα την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που τελεί υπό κατοχή από το Ισραήλ εδώ και 56 χρόνια.

Εκεί βρίσκονται επίσης μαχητές του Ισλαμικού Τζιχάντ και της Χαμάς, η οποία είναι στην εξουσία στη Γάζα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε ότι 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από το αεροπορικό πλήγμα σε ένα, όπως δήλωσαν οι αρχές του καταυλισμού, κτίριο που στεγάζει αρχηγείο της Φάταχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκεί σκότωσε κυρίως τον "Μουχάμαντ Ζούχουντ, έναν τρομοκράτη που εμπλεκόταν σε επεισόδιο με πυρά τον Απρίλιο στην Ιερουσαλήμ από τα οποία τραυματίστηκαν δύο Ισραηλινοί".

Ανακοίνωσε επίσης ότι "έπληξε κρυψώνα που χρησιμοποιούν τρομοκράτες που σχεδίαζαν επικείμενες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών αμάχων και στρατιωτικών στόχων".

Μέχρι στιγμής μόνον η Τζενίν --η άλλη μεγάλη πόλη του βορείου τμήματος του παλαιστινιακού αυτού εδάφους, όπου σημειώνονται συχνά και πολλές φορές φονικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Παλαιστίνιους μαχητές και Ισραηλινούς στρατιώτες-- είχε υποστεί ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.