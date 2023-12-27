Ο αυστριακός μηχανικός και επιχειρηματίας Γκαστόν Γκλοκ, που ανέπτυξε ένα από τα πιστόλια με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλον τον κόσμο, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, μεταδίδει το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Έγινε δισεκατομμυριούχος και θρύλος χάρη στα πιστόλια που έφεραν το όνομά του, ενώ σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του ανερχόταν σε 1,1 δισεκ. δολάρια το 2021.

Έβαλε τα θεμέλια της αυτοκρατορίας του τη δεκαετία του 1980 όταν ο αυστριακός στρατός αναζητούσε ένα νέο, καινοτόμο όπλο. Μέχρι τότε η εταιρεία Glock κατασκεύαζε στρατιωτικά μαχαίρια και είδη εξοπλισμού, όπως κουρτινόξυλα. Με τη βοήθεια ειδικών στα πυροβόλα όπλα, ανέπτυξε το Glock 17, ένα ελαφρύ ημιαυτόματο πιστόλι από πολυμερές υψηλής αντοχής. Ο επαναστατικός σχεδιασμός του ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό και χάρισε στον Γκλοκ το πρώτο του παχυλό συμβόλαιο. Μέσα σε μικρό διάστημα, το πιστόλι Glock γνώρισε παγκόσμια επιτυχία.

«Πάρε ένα Glock και πέτα αυτό το επινικελωμένο αδερφίστικο πιστόλι», έλεγε ο Τόμι Λι Τζόουνς σε μια σκηνή της ταινίας του 1988 «Στα Ίχνη του Φυγά» (U.S. Marshals). Τα πιστόλια Glock χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από αστυνομικούς στις ΗΠΑ και όχι μόνο, ενώ αναφέρθηκαν σε τραγούδια αμερικανών ράπερ, όπως το «Protocol» του Snoop Dogg και το «Da Glock» του συγκροτήματος Wu-Tang Clan.

Το 2003 αμερικανοί στρατιώτες βρήκαν τον ανατραπέντα πρόεδρο του Ιράκ Σαντάμ Χουσέιν στο υπόγειο κρησφύγετό του, κοντά στο Τικρίτ, με ένα πιστόλι Glock στην κατοχή του. Αργότερα παρέδωσαν το πιστόλι στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Οι υπέρμαχοι του περιορισμού της οπλοκατοχής επέκριναν τον Γκλοκ για τη διάδοση των όπλων του, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε πολλά εγκλήματα. Πρώην πεζοναύτης, οπλισμένος με 45άρι Glock, σκότωσε 12 ανθρώπους σε μπαρ της Καλιφόρνιας τον Νοέμβριο του 2018. Τον Ιούνιο του 2015, ένας ακροδεξιός σκότωσε με Glock εννέα Αφροαμερικανούς σε εκκλησία του Τσάρλεστον στη Νότια Καρολίνα.

Ο Γκαστόν Γκλοκ απέφευγε συστηματικά να απαντήσει στους επικριτές του και το 2000 αρνήθηκε να υπογράψει μαζί με άλλους κατασκευαστές όπλων συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Σε ηλικία 70 ετών, τον Ιούλιο του 1999, δέχθηκε επίθεση με βαριοπούλα από έναν πρώην παλαιστή τον οποίο είχε προσλάβει μεσίτης που διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία του αυστριακού επιχειρηματία. Ο Γκαστόν Γκλοκ δέχθηκε επτά χτυπήματα στο κεφάλι, αλλά επέζησε. Ο μεσίτης Τσαρλς Έβερτ και ο δράστης Ζακ Πεσέρ καταδικάστηκαν για την επίθεση και φυλακίστηκαν.

Ο γάμος του με την Χέλγκα Γκλοκ – με την οποία απέκτησε τρία παιδιά (δύο γιους και μια κόρη) – κατέληξε το 2011 σε διαζύγιο έπειτα από 49 ολόκληρα χρόνια. Ακολούθως ο μεγιστάνας νυμφεύθηκε τη δεύτερη σύζυγό του, Κατρίν, κατά 52 χρόνια νεότερή του.

Ήταν ιδιοκτήτης έπαυλης και κέντρου ιππασίας στο αυστριακό κρατίδιο της Καρινθίας, όπου φιλοξενούσε κατά καιρούς πλήθος διασημοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

