Νεαρός Ρώσος αυτοκτόνησε για να μην πολεμήσει στην Ουκρανία: «Αποφάσισα να πεθάνω χωρίς ξένο αίμα στα χέρια μου»

Τέλος στη ζωή του για να μην πολεμήσει στην Ουκρανία έδωσε ένας 20χρονος Ρωσός στρατεύσιμος, στη μονάδα του κοντά στη Μόσχα, όπως μετέδωσε σήμερα κανάλι στο Telegram, που αναφέρεται σε ζητήματα επιστράτευσης.

Ο νεαρός υπηρετούσε στον 2ο λόχο Ποντοπόρου της Στρατιωτικής Μονάδας 11361 και οι άλλοι στρατιώτες στην μονάδα τον βρήκαν νεκρό, κρεμασμένο με τη ζώνη του.

«Ο 20χρονος Σεργκέι Γκρίντιν από το Κόμι έθεσε τέλος στην ζωή στη στρατιωτική μονάδα στα περίχωρα της Μόσχας», μετέδωσε το κανάλι «Mobilizatsi 1 Novosti 1 Τι να κάνουμε;» ενώ την είδηση επιβεβαίωσαν οι συγγενείς του νεκρού στρατιώτη στον ιστότοπο «7χ7».

Ο Γκρίντιν άφησε ένα σημείωμα πριν θέσει τέλος στη ζωή του και οι δύο συγγενείς του νεαρού στρατιώτη επιβεβαίωσαν ότι ο γραφικός χαρακτήρας στο σημείωμα μοιάζει με τον δικό του.

Στο σημείωμα που άφησε γράφει ότι την προηγούμενη «τον συμπεριέλαβαν στον εκ περιτροπής κατάλογο για την Ουκρανία».

Η Ρωσία είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι τα στρατεύματά της κατάφεραν να σπάσουν δύο οχυρωμένες γραμμές άμυνας των ουκρανικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο.

Επίσης αναφέρει ότι ζήτησε να τον αφήσουν στη στρατιωτική μονάδα επειδή «από τον λόχο του δεν έχει επιστρέψει κανείς από την Ουκρανία», αλλά μετά από αυτό ο διοικητής και οι υπαξιωματικοί «δεν σταμάτησαν να τον εκφοβίζουν».

«Δεν καταφέρατε να με λυγίσετε, και ούτε θα το κάνετε. Πήρα την απόφαση να πεθάνω εδώ στην πατρική γη, χωρίς ξένο αίμα στα χέρια μου», έγραψε ο νεαρός στρατιώτης.

“You have failed to break me, and you will not. That's why I chose to die here, in my native land, with no foreign blood on my hands [...] I hate it!” wrote a Russian soldier before committing suicide after learning that he was to go to Ukraine.



