Αθώος για τα «Μπούγκα-Μπούγκα» πάρτι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Αθώος για τις κατηγορίες δωροδοκίας και χρηματισμού κοριτσιών στα διαβόητα «μπούνγκα-μπούνγκα» πάρτι , με στόχο να καταθέσουν ότι επρόκειτο μόνον για απλά δείπνα, χωρίς καταβολή χρημάτων και σεξουαλικές συνευρέσεις, κρίθηκε σήμερα ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Το δικαστήριο του Μιλάνου αθώωσε σήμερα τον «Καβαλιέρε» και άλλα 27 άτομα - ανάμεσά τους και η πρωταγωνίστρια των δείπνων αυτών, η Καρίμα Ελ Μαχρούγκ (γνωστή με το… καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ρούμπι), μαζί με άλλες 20 νέες γυναίκες.

«Η Ρούμπι δεν υπήρξε ποτέ, το όνομα μου είναι Καρίμα και σήμερα τελείωσε ένας εφιάλτης», δήλωσε η Καρίμα Ελ Μαχρούγκ.

Η εισαγγελία του Μιλάνου είχε ζητήσει την καταδίκη του Μπερλουσκόνι σε έξι χρόνια κάθειρξη και την καταβολή σχεδόν 11 εκατομμυρίων ευρώ.

«Πρόκειται για την πληρέστερη αθώωση, έπειτα από άλλες δύο δικαστικές αποφάσεις με ίδιο περιεχόμενο, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι» ανέφερανοι συνήγοροι υπεράσπισης του Μπερλουσκόνι.

Μάλιστα, ο δικηγόρος του, Federico Cecconi, είπε ότι ο πελάτης του είναι κατενθουσιασμένος με την απόφαση.

