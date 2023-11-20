Η ρωσική πλευρά «έδωσε μεγάλη προσοχή» σε όσα είπε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και τώρα θα περιμένει να δει αν θα τηρήσει τα λεχθέντα του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Έχουμε προσέξει τις πολλές δηλώσεις που έκανε ο κ. Μιλέι κατά την προεκλογική εκστρατεία, αλλά κυρίως θα καθοδηγηθούμε και θα κρίνουμε από αυτά που λέει μετά την ορκωμοσία (του)», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: skai.gr

Ο Πεσκόφ επεσήμανε: «Ειδικά, περιμένουμε διευκρινίσεις για πολλά θέματαΣύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ρωσία σέβεται την επιλογή του λαού της χώρας. Σημείωσε ότι η Αργεντινή είναι μια πολύ σημαντική χώρα στη Νότια Αμερική και η Ρωσία έχει «αρκετά καλές σχέσεις» μαζί της. «Είμαστε υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών μας σχέσεων», τόνισε ο Πεσκόφ.Σημειώνεται ότι ο Μιλέι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότιλόγω της διαφωνίας του με τις πολιτικές αυτών των κρατών, αλλά δεν θα εμποδίσει τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν μαζί τους.O Mιλέι θεωρείΣύμφωνα με τη Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής του Μιλέι, Ντιάνα Μοντίνο, η συμμαχία «Προέλαση Ελευθερίας» δεν βλέπει επί του παρόντος κανένα νόημα στη συμμετοχή της Αργεντινής στους BRICS, στους οποίο η χώρα έγινε δεκτή μετά τη σύνοδο κορυφής του συνδέσμου τον Αύγουστο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.