Πάνω από 200 μέλη συμμορίας καταδικάστηκαν σε συνολικά περισσότερα από 2.200 χρόνια φυλάκιση μετά από μια από τις μεγαλύτερες δίκες της μαφίας στην ιταλική ιστορία.

Περισσότεροι από 300 κατηγορούμενοι δικάζονται από τον Ιανουάριο του 2021, κατηγορούμενοι ως μέλη της ισχυρής εγκληματικής ομάδας «Ντραγκέτα».

Ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα στην Καλαβρία και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ισχυρές, εκτεταμένες και πλουσιότερες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο.

«Η Ndrangheta είναι η μόνη μαφία που δραστηριοποιείται σε κάθε ήπειρο, λέγεται ότι ελέγχει το 80% του εμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη και έχει εκτιμώμενο ετήσιο τζίρο 52 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η τριετής δίκη αφορούσε μαφιόζους, επιχειρηματίες και πολιτικούς και περιλάμβανε κατηγορίες για φόνο, διαφθορά, διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εκβιασμό.

Από τις 16 Οκτωβρίου που ανέλαβαν να εξετάσουν τις ετυμηγορίες τους, οι τρεις δικαστές που επέβλεπαν την υπόθεση έπρεπε να ζήσουν σε ένα ασφαλές σπίτι υπό την προστασία της αστυνομίας.

Περίπου 67 κατηγορούμενοι που ήταν μέρος του αρχικού κατηγορητηρίου έχουν ήδη κριθεί ένοχοι, αφού επέλεξαν μια ταχεία δίκη.

Περισσότεροι από 80 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, σύμφωνα με μια λίστα ετυμηγοριών στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Corriere Della Calabria.

Ειδικές δυνάμεις και επίλεκτες μονάδες έπληξαν την «Ντραγκέτα» τον Δεκέμβριο του 2019, με περίπου 3.000 αξιωματικούς να πραγματοποιούν επιδρομές σε 12 ιταλικές περιοχές και επίσης να πραγματοποιούν συλλήψεις στη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βουλγαρία.

Κατασχέθηκαν περιουσίες και μετρητά αξίας εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 300 ύποπτοι κρατήθηκαν.

Η επιχείρηση του 2019 ονομάστηκε Rinascita-Scott, αναφερόμενη στην αναγέννηση της περιοχής - «rinascita» στα ιταλικά - και στον ειδικό πράκτορα των ΗΠΑ Scott W Sieben, ο οποίος βοήθησε την ιταλική αστυνομία να ανακαλύψει δεσμούς μεταξύ των καρτέλ της Κολομβίας και της «Ndrangheta».

Ο γενικός εισαγγελέας που ηγήθηκε της τεράστιας έρευνας ήταν ο Nicola Gratteri, ο οποίος οργάνωσε την κατασκευή μιας αίθουσας δικαστηρίου για τη διεξαγωγή της δίκης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.