Ένας ξεναγός από το Περού σκοτώθηκε και έξι Γάλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν χθες από πτώση κεραυνού στην τουριστική περιοχή Κούζκο, στο νότιο Περού, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο κεραυνός έπληξε την ομάδα ενώ έκανε πεζοπορία στο όρος Βινικούνκα, που ονομάζεται επίσης όρος των επτά χρωμάτων, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά των Άνδεων, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πόλη Κούζκο.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η τοπική αστυνομία ανέφερε πως οι Γάλλοι τουρίστες, ηλικίας από 22 έως 40 ετών, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στο Κούζκο. Έχουν υποστεί «εγκαύματα και άλλα τραύματα», συμπληρώνεται χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

Το όρος των επτά χρωμάτων δεσπόζει σε υψόμετρο 5.200 μέτρων. Τα χρώματα που το συνθέτουν είναι αποτέλεσμα στρωμάτων ιζήματος που συσσωρεύτηκαν σε ένα διάστημα εκατομμυρίων ετών. Αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα του Περού μαζί με το Μάτσου Πίτσου.

Από τις αρχές του έτους, πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από κεραυνό στις περιοχές των Άνδεων του Περού, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

