Πολλές κρατικές υπηρεσίες δέχονται κυβερνοεπιθέσεις «πρωτοφανούς έντασης» από το βράδυ της Κυριακής στη Γαλλία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την κυβέρνηση η οποία διαβεβαίωσε ότι οι συνέπειές τους ήταν μέχρι στιγμής «περιορισμένες» και ότι η πρόσβαση έχει αποκατασταθεί.

Μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας είπε ότι σε αυτό το στάδιο οι επιθέσεις «δεν μπορούν να αποδοθούν στους Ρώσους».

«Από χθες το βράδυ, πολλές κρατικές υπηρεσίες έχουν γίνει στόχος κυβερνοεπιθέσεων με κλασικές μεθόδους, όμως με πρωτοφανή ένταση» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργό, το οποίο συνέστησε μια «ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων για να αναπτύξει αντίμετρα».

Στο στόχαστρο έχουν μπει πολλά υπουργεία, όπως το υπουργείο Εργασίας.

«Σε αυτό το στάδιο, οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες και η πρόσβαση στις κρατικές ιστοσελίδες αποκαταστάθηκε», διαβεβαίωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ακριβώς πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μπορεί να αποτελέσουν «σημαντική πρόκληση και στόχο» ξένων παρεμβάσεων, προειδοποίησε την περασμένη Τετάρτη ο γενικός γραμματέας Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας (SGDSN), Στεφάν Μπουιγιόν. Η SGDSN, που υπάγεται στον πρωθυπουργό, θα οργανώσει στις 29 Μαρτίου, για όλα τα γαλλικά κόμματα που θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές, μια σύνοδο «ευαισθητοποίησης στις λεγόμενες υβριδικές απειλές» για να επισημάνει τους κινδύνους «κυβερνοεπιθέσεων, χειραγώγησης της πληροφορίας και ξένων παρεμβάσεων».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε στις 20 Φεβρουαρίου να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας, απέναντι στις απειλές «δολιοφθοράς και κυβερνοεπίθεσης» εκ μέρους της Ρωσίας, σύμφωνα με ένα εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

