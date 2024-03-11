Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Επτά εργάτες σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων δύο αγνοείται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ανθρακωρυχείο της περιοχής Σιετσιάο, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας.

Η έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή αερίου σημειώθηκε το μεσημέρι σε ορυχείο που ανήκει στην Huaihe Energy.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, 24 εργάτες βρίσκονταν μέσα στις στοές την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. Εξ αυτών, η τύχη δύο αγνοείται.

Επτά από τους οκτώ εργάτες που ήταν σοβαρότερα τραυματισμένοι υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους, μεταδίδει το Xinhua.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των δύο αγνοούμενων εργατών.

Τον Ιανουάριο 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο της επαρχίας Χεμπέι, στην κεντρική Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

