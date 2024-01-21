Η πρόεδρος του Περού, η Ντίνα Μπολουάρτε, υπέστη επίθεση χθες Σάββατο από δυο γυναίκες κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης στην πόλη Αγιακούτσο των Άνδεων, όπου τον Δεκέμβριο του 2022 σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι στις διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησής της.

Η επίθεση αυτή έγινε καθώς η κυρία Μπολουάρτε συμμετείχε στην τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου δρόμου που θα συνδέσει την Τσιάρα με την Αγιακούτσο, περίπου 570 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα Λίμα.

Η αρχηγός του κράτους είχε συνάντηση με τον νομάρχη της Αγιακούτσο, τον Ουιλφρέδο Οσκορίμα, όταν δυο γυναίκες κινήθηκαν εναντίον της, η μια από τις οποίες τράβηξε τα μαλλιά της προέδρου, σύμφωνα με εικόνες που αναμεταδόθηκαν απευθείας τηλεοπτικά.

«Σκότωσαν τον άνδρα μου, πώς να παραμείνω ψύχραιμη;» είπε η μια από τις γυναίκες, που συνελήφθη από την αστυνομία.

Κατηγόρησε προσωπικά την κυρία Μπολουάρτε για τον θάνατο του συζύγου της, ο οποίος συγκαταλέγεται στα θύματα των επεισοδίων κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στην Αγιακούτσο τη 15η Δεκεμβρίου 2022.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης της κυρίας Μπολουάρτε, ο Αλμπέρτο Οτάρολα, καταδίκασε την «εξαιρετικά σοβαρή» επίθεση, που «έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα της αρχηγού του κράτους», μέσω X (του πρώην Twitter).

Η πρόεδρος επισκέφθηκε την Αγιακούτσο για πρώτη φορά έπειτα από τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της σε όλη τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όταν σκοτώθηκαν τουλάχιστον πενήντα άνθρωποι, περίπου είκοσι σε επιχειρήσεις στρατιωτικών και αστυνομικών, κατά τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ).

