Περισσότεροι Ιταλοί σε σχολεία: Σάλος με δηλώσεις Υπουργού Παιδείας στην Ιταλία

Ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας Τζουζέπε Βαλντιτάρα τόνισε σήμερα ότι «στις σχολικές τάξεις της χώρας, οι περισσότεροι μαθητές πρέπει να είναι Ιταλοί».

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας πρόσθεσε ότι «οι αρχές του Συντάγματος μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές, αν οι αλλοδαποί μαθητές μελετήσουν με ενισχυμένο τρόπο τα ιταλικά -όσοι δεν τα γνωρίζουν καλά- και αν στα σχολεία διδαχθούν σε βάθος την Iστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, την ιταλική μουσική, και αν οι γονείς τους πάρουν μέρος στην εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας διότι, διαφορετικά, θα ζήσουν σε χωριστές κοινότητες».

Η δήλωση αυτή ακολουθεί τοποθέτηση του Ματέο Σαλβίνι, γραμματέα της Λέγκα και υπουργού Μεταφορών, σύμφωνα με τον οποίο «η παρουσία ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του συνόλου».

Από την κεντροαριστερή αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα τονίζει ότι «η τοποθέτηση του υπουργού Παιδείας στερείται λογικής» και ότι « ο Βαλντιτάρα λειτουργεί πλέον ως φερέφωνο του Σαλβίνι». Το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, Cgil, εκτιμά ότι «πρόκειται για προτάσεις αναχρονιστικές, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη ότι το σχολείο είναι χώρος που ενώνει, αλλά ούτε και τη σύνθεση της ιταλικής κοινωνίας σήμερα».

Από τη συμπολίτευση, το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, στηρίζει την τοποθέτηση του υπουργού Παιδείας, με τη λογική ότι «πρέπει να αποφευχθούν φαινόμενα όπως εκείνα στα προάστια του Παρισιού, όπου επωάζεται η κουλτούρα της έλλειψης ανοχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

