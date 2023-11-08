YΠΕΞ Ισραήλ: Ο πόλεμος κατά της Χαμάς είναι πόλεμος όλου του «ελεύθερου κόσμου»

Ο πόλεμος κατά της Χαμάς δεν είναι μόνο πόλεμος του Ισραήλ αλλά και του «ελεύθερου κόσμου», δήλωσε σήμερα απευθυνόμενους στους ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ελί Κόεν.

Το Ισραήλ, πρόσθεσε ο Κόεν, δεν μάχεται μόνο κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος αλλά επίσης και εναντίον άλλων οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν, χώρα την οποία χαρακτηρίσε «υπ’ αριθμόν 1 χρηματοδότη της τρομοκρατίας».

«Δεν είναι απλώς ο πόλεμος του κράτους του Ισραήλ, είναι ο πόλεμος του ελεύθερου κόσμου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να κερδηθεί «για να είμαστε βέβαιοι ότι η Δύση δεν θα είναι η επόμενη στη λίστα».

Ο Κόεν είχε στο πλευρό του συγγενείς ορισμένων από τους 240 ομήρους που κρατά η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συγκινησιακά φορτισμένης ομιλίας του έδειξε ένα δίλεπτο βίντεο που όπως είπε δείχνει τις «θηριωδίες» που διέπραξαν οι «περισσότεροι από 3.000 τρομοκράτες» της Χαμάς, τους οποίους χαρακτήρισε «τέρατα».

«Η 7η Οκτωβρίου ήταν η χειρότερη ημέρα για το κράτος του Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό μετά το Ολοκαύτωμα», συνέχισε ο Ισραηλινός υπουργός. Υπενθύμισε επίσης ότι από τους 240 ομήρους, περίπου 30 είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Αργότερα σήμερα ο Κόεν θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

