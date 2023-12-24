Τα χριστούγεννα κατά κανόνα είναι συνυφασμένα με το καλό φαγητό - παραδοσιακά πιάτα όπως γεμιστή γαλοπούλα ή για χοιρινό με δαμάσκηνα - και εξίσου απολαυστικά επιδόρπια, όπως πανετόνε και πουτίγκες.

Κάποιοι λαοί πάλι προτιμούν αντι για κρέας ψάρι: κυπρίνος για τους Τσέχους και τους Σλοβάκους, μπακαλιάρος για τους Πορτογάλους.

Υπάχρουν ωστόσο και παραδοσιακά χριστουεγνιάτικα πιάτα πολυ... προχωρημένα (τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα)

Για παράδειγμα, οι Ισλανδοί έχουν απαραιτήτως στο γιορτινό τους τραπέζι ψητό τάρανδο .

Από την άλλη μεριά οι Νορβηγοί αγαπούν το smalahove, που κυριολεκτικά σημαίνει «κεφάλι πρόβατου», και είναι ουσιαστικά σούπα από βραστή αρνίσια κεφαλή. Μάλιστα, οι πιο μερακλήδες αφήνουν το μυαλό να μαγειρευτεί μέσα στο κρανίο του ζώου για να το απολαύσουν μετά με το κουταλάκι!

Υπάρχουν και πιο extreme.

Στην Νότια Αφρική οι mopane (κάμπιες των Χριστουγέννων) είναι η απόλυτη λιχουδιά για τις γιορτές. Πρόκειται για τηγανιτές κάμπιες που δεν λείπουν από τα χριστουγενιάτικα τραπέζια.

Για την ακρίβεια, δεν πρόκειται για τις συνηθισμένες, κοινές κάμπιες αλλά το είδος Pine Tree Emperor Moth που ζούν μέσα στα συγκεκριμένα πεύκα.

Οι γεμάτες πρωτεΐνη προνύμφες συλλέγονται λίγο πριν από τον χειμώνα, τηγανίζονται και σερβίρονται με ένα είδος πολέντας.

Στη Γροιλανδία τρελαίνονται για το Mattak – ωμό δέρμα φάλαινας με το λίπος του - και το kiviak, ένα είδος μικρού πουλιού της Αρκτικής (θαλασσινός παπαγάλος) , δημοφιλές χριστουγενιάτικο έδεσμα και στην Ισλανδία.

Το πτηνό συνήθως τυλίγεται σε δέρμα φώκιας, θάβεται για πολλούς μήνες και αφού έχει αρχίσει να αποσυντίθεται, σερβίρεται ως εξαιρετικό χριστουγεννιάτικο πιάτο.

Περί ορέξεως βεβαια... χριστουγεννιάτικη κολοκυθόπιτα!

Καλές Γιορτές!

Πηγή: skai.gr

