Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας,  οι πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους το τελευταίο 24ωρο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο 23χρονος Άνας αλ Φαρούκ και ο 22χρονος Μοχάμεντ Αλ Φαρούκ πυροβολήθηκαν (σ.σ. υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες) από ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στη Χεβρώνα και υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 22 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά την έφοδο ισραηλινών στρατιωτών στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλάντια, ανέφερε νωρίτερα η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και συνέλαβαν άλλους δύο στη διάρκεια επιχείρησης τη νύχτα που πέρασε στην Καλκίλια, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA). Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε την «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

