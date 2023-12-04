Ένας Αμερικανός πρώην πρεσβευτής κατηγορείται ότι κατασκόπευε επί "40 και πλέον χρόνια" τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ της Κούβας, ιστορικού εχθρού της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η υπόθεση αυτή είναι "μια από τις υψηλότερες και πιο διαρκείς διεισδύσεις ξένου πράκτορα στους κόλπους του αμερικανικού κράτους", δήλωσε σε ανακοίνωση ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

Ο Βίκτορ Μανουέλ Ρότσα, 73 ετών σήμερα, ήταν πρεσβευτής στη Βολιβία από το 2000 έως το 2002 και μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου από το 1994 έως το 1995.

"Θεωρούμε ότι επί 40 και πλέον χρόνια, ο Βίκτορ Μανουέλ Ρότσα εργάστηκε ως πράκτορας του κουβανικού κράτους", δήλωσε ο Γκάρλαντ.

Ο πρώην διπλωμάτης "επεδίωξε και απέσπασε θέσεις στους κόλπους του αμερικανικού κρατικού μηχανισμού οι οποίες θα τους έδιναν πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες και ικανότητα να επηρεάζει για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ", πρόσθεσε.

Γεννημένος στην Κολομβία και πολιτογραφημένος Αμερικανός, ο Ρότσα άρχισε να εργάζεται για την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας από το 1981 στις τάξεις της μεγαλύτερης υπηρεσίας πληροφοριών της, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, συνέχισε την κατασκοπεία για λογαριασμό της Κούβας, ακόμη και αφότου έφυγε από το υπουργείο Εξωτερικών το 2002, έπειτα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας, κυρίως όταν ήταν σύμβουλος του επικεφαλής της αμερικανικής Νότιας Διοίκησης (US Southern Command), που συντονίζει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή η οποία περιλαμβάνει την Κούβα, μεταξύ 2006 και 2012.

"Ανέφερε πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως "εχθρό" και χρησιμοποιούσε τη λέξη "εμείς" για να περιγράψει την Κούβα και τον εαυτό του", υπογράμμισε.

Σε δικαστικό έγγραφο, o Ρότσα κατηγορείται ότι υποστήριξε κρυφά την Κούβα και την μυστική αποστολή συλλογής πληροφοριών κατά της Ουάσινγκτον από το 1981.

Ο Ρότσα παραδέχτηκε την επί δεκαετίες προσφορά του στην Κούβα σε μια σειρά από συναντήσεις το 2022 και το 2023 με μυστικό πράκτορα της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), ο οποίος υποδύθηκε εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Κούβας, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο.

Ο Ρότσα συνελήφθη και αναμένεται τις επόμενες ώρες να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μαϊάμι. Κατηγορείται για διάπραξη πολλών ομοσπονδιακών εγκλημάτων, όπως για τη δράση του ως παράνομος ξένος πράκτορας και τη χρήση διαβατηρίου που αποκτήθηκε με δόλια μέσα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τους εταίρους στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών για να αξιολογήσουν τυχόν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια μετά την αποκάλυψη της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

