Νιγηρία: Δεκάδες άμαχοι νεκροί από επίθεση drone του στρατού

Δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην πολιτεία Καντούνα της βόρειας Νιγηρίας από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον τζιχαντιστών και συμμοριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο κυβερνήτης Ούμπα Σάνι είπε ότι πολλοί μουσουλμάνοι που συμμετείχαν σε εκδήλωση για τον εορτασμό της Μαουλίντ (σ.σ. της ημέρας που τιμάται η γέννηση του προφήτη Μωάμεθ) στο χωριό Τούντουν Μπίρι «σκοτώθηκαν ακουσίως και άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση στρατιωτικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που επιχειρούσε κατά τρομοκρατών και ληστών». Παρότι ο ίδιος δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, ένας θρησκευτικός ηγέτης δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για ενταφιασμό περίπου 80 πτωμάτων.

«Περισσότεροι από 50 αθώοι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της Μαουλίντ έχασαν τη ζωή τους στον βομβαρδισμό», δήλωσε ο σεΐχης Ράμπιου Αμπντουλάχι.

«Μετρήσαμε πάνω από 80 πτώματα» κατά τον ενταφιασμό, αφηγήθηκε ο χωρικός Αμπουμπακάρ Ινούα. Ένας εκ των τραυματιών που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ο Νταντζούμα Σαλίσου, είπε πως οι πιστοί άκουσαν το αεροσκάφος που πετούσε στην περιοχή και λίγο αργότερα σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.

Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν γυναίκες και παιδιά, δήλωσε ο Χασάν Μαάρουφ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), κοινοποιώντας φωτογραφίες πτωμάτων.

Αξιωματούχος ασφαλείας της πολιτείας Καντούνα ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι σε σύσκεψη που συγκλήθηκε για να διαλευκανθούν τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας, εκπρόσωπος των νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων παραδέχθηκε ότι στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ακουσίως αμάχους. «Ο ταγματάρχης Οκόρο εξήγησε ότι ο νιγηριανός στρατός εκτελούσε αποστολή εναντίον τρομοκρατών, αλλά ακουσίως έπληξε μέλη της κοινότητας», δήλωσε ο Σάμουελ Αρουάν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που άμαχοι πέφτουν θύματα βομβαρδισμών του νιγηριανού στρατού.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, περισσότεροι από 20 ψαράδες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα στη διάρκεια επιχείρησης εναντίον τζιχαντιστών στη λίμνη Τσαντ.

Τον Ιούλιο του 2019, δεκατρείς άμαχοι σκοτώθηκαν από αεροπορική επιδρομή στο χωριό Γκατζιγκάνα, σε επιχείρηση εναντίον τζιχαντιστών που τρέπονταν σε φυγή έπειτα από επίθεση σε κοντινή στρατιωτική βάση.

Τον Ιανουάριο του 2017, τουλάχιστον 112 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν μαχητικό αεροσκάφος βομβάρδισε καταυλισμό στον οποίο είχαν βρει καταφύγιο 40.000 εκτοπισμένοι, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν.

Η εξέγερση των τζιχαντιστών και οι επιχειρήσεις για την καταστολή της στη βορειοανατολική Νιγηρία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους κι έχουν εκτοπίσει βίαια πάνω από 2 εκατομμύρια άλλους από το 2009.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

