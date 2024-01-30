Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυραύλους κρουζ σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ της Νότιας Κορέας

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση πυραύλων κρουζ προς θαλάσσια περιοχή σε δυτική κατεύθυνση, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, καθώς συνεχίζει τη σειρά δοκιμών όπλων που διεξάγει με εντατικό ρυθμό και φέτος.

Ο νοτιοκορεατικός στρατός εντόπισε την εκτόξευση των «άγνωστων» πυραύλων προς την κατεύθυνση «της Δυτικής Θάλασσας», που είναι επίσης γνωστή ως Κίτρινη Θάλασσα, «περί τις 07:00» (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το επιτελείο.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας διεξάγουν «λεπτομερή ανάλυση» της δοκιμής αυτής, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πρόκειται για την τρίτη δοκιμή πυραύλων μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας. Η προηγούμενη έγινε την Κυριακή.

«Ο στρατός μας συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ, ενώ ενισχύει την επιτήρηση και την επαγρύπνηση, και παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες της Βόρειας Κορέας», κατά την ανακοίνωση του επιτελείου στη Σεούλ.

Αντίθετα με τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, οι εκτοξεύσεις πυραύλων κρουζ δεν είναι απαγορευμένες δυνάμει των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ.

Την περασμένη Τετάρτη, η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση πυραύλων κρουζ προς την κατεύθυνση της Κίτρινης Θάλασσας, διαβεβαιώνοντας πως δοκιμάστηκε νέα γενιά «στρατηγικών» οπλικών συστημάτων του είδους. Το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε εξάλλου χθες πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε προσωπικά προχθές την δοκιμαστική εκτόξευση δυο πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο.

Η ένταση ανάμεσα στη Βόρεια και στη Νότια Κορέα δεν παύει να κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες.

Οι δυο κυβερνήσεις ανέστειλαν συμφωνίες που σύναψαν το 2018 για να προλαμβάνονται επεισόδια στα σύνορά τους, ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους στην άκρως στρατιωτικοποιημένη μεθόριο και προχώρησαν σε γυμνάσια του πυροβολικού, με πραγματικά πυρά, η μια προς την κατεύθυνση της άλλης.

Τα γειτονικά κράτη παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο Πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με ανακωχή, δεν υπεγράφη ποτέ συμφωνία ειρήνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

