Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone στο Ιράκ

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα φορτωμένο εκρηκτικά χθες Παρασκευή στο Ιράκ, κοντά σε στρατιωτική βάση όπου σταθμεύουν δυνάμεις του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Η επίθεση καταγράφτηκε την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον δυο εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, και «οργανώσεις συνδεόμενες με αυτούς», στην ανατολική Συρία.

«Αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον drone επίθεσης μερικά χιλιόμετρα από τη βάση (Αΐν) Αλ Άσαντ στο Ιράκ και κατάφεραν να το καταρρίψουν» χωρίς να προκληθούν ζημιές ή να υπάρξουν θύματα, είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» και έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον βάσεων που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσε νωρίτερα πως έστειλε UAV να επιτεθεί σε αυτή τη βάση.

Ο αξιωματούχος έκανε επίσης λόγο για επίθεση με ρουκέτα την Πέμπτη εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και αυτών άλλων κρατών του διεθνούς συνασπισμού εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τα αμερικανικά πλήγματα «ακριβείας» που εξαπολύθηκαν την Πέμπτη στη Συρία αποτελούσαν «απάντηση στη σειρά συνεχιζόμενων και στην πλειονότητά τους αποτυχημένων επιθέσεων εναντίον αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία από παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Λόιντ Όστιν.

Έγιναν μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολά Αλί Χαμενεΐ εναντίον οποιασδήποτε επίθεσης με στόχο αμερικανικά στρατεύματα.

Ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν έχουν απειλήσει να επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις εξαιτίας της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ, που κήρυξε πόλεμο στη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Οι ΗΠΑ διατηρούν ανεπτυγμένους περίπου 900 στρατιωτικούς τους στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον του ΙΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.