Σλοβακία: Πρόσθετο προσωπικό στα σύνορα για τον έλεγχο της μετανάστευσης

Η νέα κυβέρνηση της Σλοβακίας θα αναπτύξει πρόσθετο προσωπικό και εξοπλισμό στα σύνορά της με την Ουγγαρία για τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι 'Εστοκ.

Η μετανάστευση ήταν βασικό θέμα πριν από τις εκλογές της 30ης Σεπτεμβρίου στη χώρα και ο 'Εστοκ δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης ότι οι κίνδυνοι όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια είναι ακόμη μεγαλύτεροι μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και την απάντηση του Ισραήλ.

