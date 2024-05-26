Μία αλλαγή θα έχει στη δωδεκάδα της η Φενέρμπαχτσε στον μικρό τελικό του Final Four με τον Ολυμπιακό (26/5, 18:00), σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.



Συγκεκριμένα, εκτός για την τουρκική ομάδα θα είναι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και τη θέση του πήρε ο Σεχμούς Χαζέρ. Από ‘κει και πέρα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα έχει στη διάθεσή του και τους τρεις διεθνείς Γιώργο Παπαγιάννη, Νικ Καλάθη και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η δωδεκάδα της Φενέρ: Μότλι, Χαζέρ, Γουίλμπεκιν, Σανλί, Παπαγιάννης, Χέιζ, Πιέρ, Γκούντουριτς, Ντόρσεϊ, Καλάθης, Μαντάρ, Σέστινα.

