Απίστευτη τροπή πήρε ο έλεγχος της τροχαίας σε έναν οδηγό ο οποίος διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Στη συνέχεια ο άνδρας από την Αλβανία έδωσε πλαστό δελτίο ταυτότητας στους αστυνομικούς οι οποίοι τον οδήγησαν στο τμήμα όπου αποκαλύφθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία που είχε σημειωθεί στην Αλβανία το 2014.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του προσώπου το όνομα του οποίου δήλωσε ψευδώς στους αστυνομικούς, επιδεικνύοντας και το σχετικό πλαστό δελτίο ταυτότητας, κατηγορείται για υπόθεση βιασμού σε βάρος Ελληνίδας, το 2023 στον Άγιο Νικόλαο και για υπόθεση κοκαΐνης την ίδια χρονιά.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο άνδρας από την Αλβανία είναι εκείνος που διέπραξε τα δύο τελευταία αδικήματα.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται:

Συνελήφθη, χθες (25.05.2024), το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από αστυνομικούς της του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, ένας (1) αλλοδαπός ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία διότι υπέδειξε στους αστυνομικούς δελτίο ταυτότητας το οποίο ήταν πλαστό, για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ..

Από την συνεχιζόμενη έρευνα και προανάκριση από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου προέκυψε ότι, σε βάρος του ανωτέρω αλλοδαπού εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοφορία που είχαν λάβει χώρα στην Αλβανία το 2014.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.