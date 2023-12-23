Έκκληση του ΟΗΕ για τη σωτηρία 185 μεταναστών Ροχίνγκια που κινδυνεύουν στον Ινδικό Ωκεανό

Τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν έκκληση για τη διάσωση 185 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους γυναικών και παιδιών, που επιβαίνουν σε ένα σκάφος το οποίο κινδυνεύει στον Ινδικό Ωκεανό.

Περίπου 70 από τους επιβαίνοντες είναι ανήλικοι και 88 είναι γυναίκες, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, διευκρινίζοντας ότι το πλοιάριο βρίσκεται κοντά στα νησιά Ανταμάν και Νικομπάρ.

«Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ένας πέθανε», τονίζεται στην ανακοίνωση. «Πολλοί άλλοι μπορεί να πεθάνουν (…) αν δεν διασωθούν εγκαίρως».

Ένας εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, ο Μπαμπάρ Μπαλός, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η υπηρεσία του επικοινωνεί και παρακαλεί τις αρχές όλων των χωρών της περιοχής να σώσουν τους μετανάστες που είναι Ροχίνγκια. «Η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική», πρόσθεσε.

Χιλιάδες Ροχίνγκια, μέλη μιας μουσουλμανικής κοινότητας που διώκονται στη Μιανμάρ, προσπαθούν κάνε χρόνο να φτάσουν δια θαλάσσης στη Μαλαισία ή την Ινδονησία. Το 2022 τουλάχιστον 2.000 αποτόλμησαν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι ενώ από τις αρχές του έτους περισσότεροι από 570 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται στην προσπάθειά τους να φύγουν από τη Μιανμάρ ή από προσφυγικούς καταυλισμούς του Μπαγκλαντές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

