Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκαν έπειτα από άγριο επεισόδιο στην περιοχή του Αγρινίου δύο αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Το συμβάν έγινε το πρωί της Κυριακής (26/5) , σε σημείο της επ. οδού Αγρινίου – Εμπεσού, έξω από την πόλη, όταν μετά από σύσταση των αστυνομικών σε επαγγελματία για αντικείμενο στο οδόστρωμα, ο τελευταίος φέρεται πως επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Το επεισόδιο πήρε μεγάλες διαστάσεις και ενεπλάκη και ο γιος του επαγγελματία που φέρεται να δάγκωσε τη γυναίκα αστυνομικό στο πόδι.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και έσπευσαν και ενισχύσεις όπου προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, του επαγγελματία και του γιου του. Οι αστυνομικοί ελαφρά τραυματισμένοι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της πόλης.

