Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο νοσοκομείο 13χρονος από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ της Ναυπάκτου- Τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι του μπαρ στη Ναύπακτο καθώς και ένας ανήλικος που φιλοξενούσε τον 13χρονο

ποτά

Δύο ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ακόμη ένας ενήλικας συνελήφθησαν τα ξημερώματα στη Ναύπακτο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ναυπακτίας, διαπιστώθηκε ότι αργά χθες το βράδυ ένας 13χρονος, κατανάλωσε  σε μπαρ της πόλης άγνωστη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, υποβασταζόμενος από άλλους ανηλίκους, αφού βγήκε από το κατάστημα, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και κατόπιν αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Παιδιατρική Κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας.

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Ναυπακτίας κατάσχεσαν συνολικά 47 φιάλες αλκοολούχων ποτών και παρήγγειλαν στη Χημική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ ζητήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας η διενέργεια τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων στον 13χρονο.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ανήλικος, ο οποίος φιλοξενούσε τον 13χρονο, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ναύπακτος 13χρονος νοσοκομείο αλκοόλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark