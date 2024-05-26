Δύο ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ακόμη ένας ενήλικας συνελήφθησαν τα ξημερώματα στη Ναύπακτο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ναυπακτίας, διαπιστώθηκε ότι αργά χθες το βράδυ ένας 13χρονος, κατανάλωσε σε μπαρ της πόλης άγνωστη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, υποβασταζόμενος από άλλους ανηλίκους, αφού βγήκε από το κατάστημα, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και κατόπιν αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Παιδιατρική Κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας.

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Ναυπακτίας κατάσχεσαν συνολικά 47 φιάλες αλκοολούχων ποτών και παρήγγειλαν στη Χημική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ ζητήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας η διενέργεια τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων στον 13χρονο.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ανήλικος, ο οποίος φιλοξενούσε τον 13χρονο, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

