Νικολογιάννης: «Επιβράβευση για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να στηριχθεί ο Βαγιαννίδης»

Το δικό του σχόλιο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη επί του Άρη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έκανε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό η κατάκτηση του Κυπέλλου. Τελειώνει η χρονιά με τον καλύτερο τρόπο, αφού κερδίζει το δεύτερο καλύτερο εισιτήριο για το Europa League. Θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ήταν μία επιβράβευση για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει η ομάδα εδώ και 2,5 χρόνια, η καλύτερη δυνατή επιβράβευση, γιατί για εμένα η καλύτερη θα ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν ένας τελικός γιατί θα τον ξεχάσουμε εύκολα, γιατί έγινε σε άδειες εξέδρες. Μία ομάδα έπαιζε ποδόσφαιρο, η άλλη έπαιζε κατς (αναφερόμενος στον Άρη) και ήθελε να παίξει δυνατά, να παίζει πίσω για να κλείσει χώρους και για αυτό όταν έμεινε με παίκτη παραπάνω», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.



«Πρωταγωνιστής του Κυπέλλου είναι ο Γιώργος Βαγιαννίδης, που έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι μία δικαίωση αυτό το γκολ για τον ίδιο, που είχε χάσει τη θέση του, ήρθε από τον πάγκο και πρέπει να παίρνει περισσότερο χρόνο, να στηριχθεί στα δύσκολα, να πάρει περισσότερα παιχνίδια, γιατί αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Μπερνάρ και τον Χουάνκαρ που τελειώνουν τις καριέρες τους στην ομάδα. Έκανε μία πολύ ωραία ομιλία ο Μπερνάρ, ο οποίος είναι πολύ καλός χαρακτήρας και φάνηκε ότι δέθηκε πολύ με τον Παναθηναϊκό», πρόσθεσε.



Ακούστε τι είπε για τις αντιδράσεις των παικτών και την επόμενη μέρα του «τριφυλλιού»

