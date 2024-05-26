Final 4: Η 12άδα του Ολυμπιακού για τον μικρό τελικό με τη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός μονομαχεί με τη Φενέρμπαχτσε στον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας και θέλει να κλείσει όσο καλύτερα γίνεται το ταξίδι του στο final four του Βερολίνου.
Γνωστή έγινε και η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, η οποία δεν είχε αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος, Κάναν, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φαλ, Πετρούσεβ, Μιλουτίνοβ, Ράιτ, Μήτρου-Λονγκ.
Εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Σίκμα, Μπραζντέικις, Λούντζης, Τανούλης και Αμπόσι.
