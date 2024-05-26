Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Final 4: Η 12άδα του Ολυμπιακού για τον μικρό τελικό με τη Φενέρμπαχτσε

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε

Μπαρτζώκας

Ο Ολυμπιακός μονομαχεί με τη Φενέρμπαχτσε στον μικρό τελικό της Ευρωλίγκας και θέλει να κλείσει όσο καλύτερα γίνεται το ταξίδι του στο final four του Βερολίνου.

Γνωστή έγινε και η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, η οποία δεν είχε αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.



Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος, Κάναν, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φαλ, Πετρούσεβ, Μιλουτίνοβ, Ράιτ, Μήτρου-Λονγκ.

Εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Σίκμα, Μπραζντέικις, Λούντζης, Τανούλης και Αμπόσι.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ Final 4
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark