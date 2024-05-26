Θύματα άγριας επίθεσης από επτά αγνώστους έπεσαν δυο εθελοντές ηλικίας 33 και 32 ετών στην Πάρνηθα. Τα θύματα κοιμόντουσαν το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, καθώς μαζί με άλλα μέλη της ομάδας του, είχαν πάει στο βουνό για διήμερο καθαρισμό της περιοχής. Ξαφνικά αντιλήφθηκαν την παρουσία 7 ατόμων που τους ρώτησαν αν είναι αναρχικοί και τι ομάδα είναι. Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις η ομάδα των 7 απομακρύνθηκε, για να επιστρέψουν δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησαν να τους χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές. Σε έναν εθελοντή οι δράστες έσπασαν τη μύτη, ενώ τον δεύτερο τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Φίλος των θυμάτων και επικεφαλής του «Save Your Hood» ανέφερε μιλώντας στο MEGA πως όταν οι δράστες έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο οίκημα όπου είχαν καταλύσει οι εθελοντές, άρχισαν να κάνουν φασαρία και να φωνάζουν μεταξύ τους. Όταν κατάλαβαν ότι βρίσκονταν οι εθελοντές εκεί, άρχισαν «να τους πειράζουν, να τους βρίζουν, να τους λένε να ξυπνήσουν, να τους λένε να φύγουν».

«Τους ρωτούσαν διάφορα, τι ομάδα είναι, αν είναι αναρχικοί, αλλά νομίζω ότι το έκαναν για να βρουν πατήματα» προσθέτει ο Βασίλης Σφακιανόπουλος.

Στην ερώτηση αν το σημείο όπου βρέθηκαν οι εθελοντές είχε σχέση με την επίθεση, ο κ. Σφακιανόπουλος είπε ότι «αυτό φαίνεται να είναι άσχετο, χωρίς λόγο και αφορμή στο πλαίσιο μίας μαγκιάς; ενός στοιχήματος; δεν γνωρίζω, έπεσαν θύματα οι φίλοι μου, με έναν τρόπο που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας».

Έφυγαν και επέστρεψαν με μαχαίρια

Οι φίλοι του τους έβλεπαν για πρώτη φορά, εξηγεί ο κ. Σφακιανόπουλος, και αφού τους μίλησαν και τους παρακάλεσαν να τους αφήσουν ήσυχους, οι άλλοι έφυγαν.

Όμως οι προθέσεις τους όπως αποδείχτηκε ήταν άγριες. «Μετά από 5 λεπτά επέστρεψαν με μαχαίρια και επιτέθηκαν στους φίλους μου».

Το περιστατικό βίας, το οποίο έγινε γνωστό μέσα από τα social media, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Οι εθελοντές αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν σε ένα εγκαταλελειμένο σπίτι επειδή η δράση του καθαρισμού θα συνεχιζόταν το επόμενο πρωί, χωρίς να μπορούν να διανοηθούν τι θα επακολουθούσε.

Η ομάδα των αγνώστων (7-8 άτομα) τους επιτέθηκε, με δύο από τους τέσσερις εθελοντές να τραυματίζονται, με τον έναν να δέχεται τελικά τέσσερις μαχαιριές, όπως διευκρίνισε ο κ. Σφακιανόπουλος, και να μεταφέρεται αιμόφυρτος στο νοσοκομείο.

Ευτυχώς γι’ αυτόν, αν και αρχικώς δεν είχε διαφύγει τον κίνδυνο, τελικά τα κατάφερε και πλέον βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει.

Όπως ξεκαθάρισε ο Βασίλης Σφακιανόπουλος, η ομάδα του δεν έχει σκοπό να σταματήσει τον καθαρισμό της περιοχής.

Σημειώνεται πάντως ότι με ιστορία που ανήρτησαν στο Instagram, οι εθελοντές της οργάνωσης ξεκαθάρισαν ότι συνεχίζουν κανονικά τις δράσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.