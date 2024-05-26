Λογαριασμός
F1: Κόκκινη σημαία και προσωρινή διακοπή στον πρώτο γύρο του Μονακό: Διέλυσε το μονοθέσιό του ο Πέρεζ - Δείτε βίντεο

Τρομακτικό ατύχημα για τον Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος διέλυσε το μονοθέσιό του μετά από επαφή με τις δύο Haas- Καλά στην υγεία του ο Μεξικανός, διακοπή στο Γκραν Πρι

F1

Κόκκινη σημαία και προσωρινή διακοπή στο Γκραν Πρι του Μονακό στον πρώτο γύρο.
Μετά τις πρώτες στροφές από την εκκίνηση, ο Σέρχιο Πέρεζ είχε επαφή με τις δύο Haas (με τον Κέβιν Μάγκνουσεν να έχει μεγάλη ευθύνη) και διέλυσε στις μπαριέρες το μονοθέσιό του, με αποτέλεσμα να γεμίσει η πίστα με θραύσματα.

Η κόκκινη σημαία βγήκε άμεσα, οι άνθρωποι της πίστας ανέλαβαν δράση για να την καθαρίσουν και να απομακρύνουν το μονοθέσιο της Red Bull Racing, ενώ δεν συνεχίζουν ούτε οι δύο οδηγοί της Haas.

Ο αγώνας θα επανεκκινήσει σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση στις 16:44, ενώ η σειρά εκκίνησης θα είναι: Λεκλέρ, Πιάστρι, Σάινθ, Νόρις, Ράσελ, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Τσουνόντα, Άλμπον, Γκασλί, Οκόν, Στρολ, Ρικάρντο, Αλόνσο, Σάρτζεντ, Μπότας και Ζου.
 

Πηγή: sport-fm.gr

