Ακόμα ένα μεγάλο «αντίο» στα ευρωπαϊκά γήπεδα!



Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του ανακοίνωσε ότι θα βάλει, σε ηλικία 37 ετών, ο Λεονάρντο Μπονούντι. Ένας από τους σπουδαιότερους στόπερ της σύγχρονης εποχής.



Την εν λόγω είδηση μετέφερε και ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα.

Leonardo #Bonucci has announced his decision to retire from football as player at 37. #Fenerbahçe will be his last club. He wants to start a new career as coach. #transfers May 26, 2024

Τελευταίος σταθμός στην τεράστια καριέρα του Ιταλού στόπερ αποτέλεσε η Φενέρ, στην οποία βέβαια είχε λίγο χρόνο συμμετοχής, ενώ είχε προηγηθεί και ένα ανεπιτυχές εξάμηνο στην Ουνιόν Βερολίνου.



Μεταξύ άλλων μέτρησε τρία νταμπλ με τη Γιουβέντους και ένα με την Ίντερ, συν ακόμα πέντε πρωταθλήματα Ιταλίας και ισάριθμα Σούπερ Καπ Ιταλίας με τους «μπιανκονέρι», ενώ το 2021 κατέκτησε βεβαίως και το Euro με την Ιταλία! Με τη «Σκουάντρα Ατζούρα», δε, μέτρησε 121 συμμετοχές.



Ένα στόπερ που ήξερε (ξέρει)... πολλή μπάλα (από τους καλύτερους να ξεκινούν το build up) και με σημαντική συμμετοχή στο σκοράρισμα.

