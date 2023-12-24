Η αστυνομία ερευνά τον καθεδρικό ναό της Κολονίας έπειτα από πληροφορίες για πιθανή επίθεση

Η γερμανική αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους στον καθεδρικό της Κολονίας, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, έπειτα από μια «αναγγελία κινδύνου» για τη νύχτα του Αγίου Σιλβέστρου, δηλαδή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Μολονότι η πληροφορία αφορά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα φροντίσουμε από απόψε για την ασφάλεια των επισκεπτών του καθεδρικού ναού, ενόψει των Χριστουγέννων», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολονίας, Μίχαελ Έσερ.

Μετά τη βραδινή λειτουργία και με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου για την ασφάλεια του ναού, ο χώρος ερευνήθηκε από εκπαιδευμένους σκύλους. «Την Κυριακή, όλοι οι επισκέπτες θα ελεγχθούν προτού να μπουν στον χώρο λατρείας» διευκρίνισε η αστυνομία, συστήνοντας στους πιστούς να φτάσουν νωρίς και να μην έχουν μαζί τους τσάντες.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε στον ιστότοπό της ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας έχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μια ισλαμιστική οργάνωση ήθελε να διαπράξει πολλές επιθέσεις στην Ευρώπη, πιθανότατα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς και τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι στόχοι ενδέχεται να είναι ναοί στην Κολονία, τη Βιέννη και τη Μαδρίτη.

Το Σάββατο στη Βιέννη οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας προχώρησαν σε κάποιες συλλήψεις. Μία σύλληψη έχει γίνει και στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

