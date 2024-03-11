Πελώρια πυρκαγιά σε αποθήκες νότια της πρωτεύουσας της Λιβύης

Πελώρια πυρκαγιά ξέσπασε χθες Κυριακή σε αποθήκες της εθνικής επιχείρησης ηλεκτρισμού της Λιβύης, σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας Τρίπολης, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα μέχρι στιγμής.

Οι αποθήκες υλικού της γενικής επιχείρησης ηλεκτρισμού της Λιβύης πήραν φωτιά χθες βράδυ στη βιομηχανική ζώνη αλ Κριμίγια, περίπου είκοσι χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης.

Πυκνές στήλες μαύρου καπνού ήταν ορατές ακόμα και αφού έπεσε η νύχτα από την πρωτεύουσα, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από λιβυκά ΜΜΕ διακρίνονται πυροσβέστες καθώς προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες προτού ισχυρή έκρηξη τους αναγκάσει να οπισθοχωρήσουν.

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα διέταξε να διενεργηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιμάντ Τραμπέλσι έδωσε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι όλων των σπιτιών «σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου» από τις αποθήκες, γνωστοποίησε μέσω Facebook.

Η έκταση των ζημιών είναι άγνωστη ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

