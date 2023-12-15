Τουλάχιστον 102 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, στο μετρό του Πεκίνου, όταν συγκρούστηκαν βαγόνια σε υπέργειο τμήμα του, μετέδωσε σήμερα η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

Η κινεζική πρωτεύουσα, όπου αυτού του είδους τα ατυχήματα είναι σπάνια, πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από έντονες χιονοπτώσεις που έχουν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:57 (τοπική ώρα, 12:57 ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής, σε υπέργειο τμήμα του μετρό κοντά στον σταθμό Σιέρτσι. Το τραίνο κατευθυνόταν την Τσανγκπίνγκ, συνοικία στο βόρειο τμήμα του Πεκίνου.

«Συνολικά 515 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εξετάσεις, εκ των οποίων 102 διαπιστώθηκε ότι φέρουν κατάγματα. Δεν έχει σημειωθεί κανένας θάνατος», τόνισε το τηλεοπτικό δίκτυο, σύμφωνα με το όποιο «67 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται».

Προηγούμενος απολογισμός των τοπικών αρχών χθες το βράδυ έκανε λόγο για περισσότερους από 30 τραυματίες.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που έδειχναν επιβάτες να έχουν πέσει κάτω, άλλους να διατηρούν την ψυχραιμία τους σε ένα βαγόνι που είναι μισοβυθισμένο στο σκοτάδι και κάποιους να χρησιμοποιούν τα σφυριά έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν ένα τζάμι και να βγουν έξω.

🇨🇳 Report, Beijing - China:



Yesterday more than 30 people were injured when a Beijing subway train accident



At 18:57, a train coach broke away from the upstream section of Xierqi Station-Life Science Park Station on the Changping subway. More than 30 people reportedly injured pic.twitter.com/4aucTLpszT — OsintTV 📺 (@OsintTV) December 15, 2023

Σε άλλα βίντεο φαίνεται ένα πλήθος επιβατών να απομακρύνονται από το σημείο του ατυχήματος μέσα στο χιόνι και πυροσβέστες να βοηθούν έναν ηλικιωμένο να μετακινηθεί.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, το ατύχημα προκλήθηκε από το χιόνι που έκανε τις ράγες ολισθηρές και επηρέασε τη λειτουργία του φρένου έκτακτης ανάγκης, επεσήμανε η CCTV.

Dec 14 evening: a train car of Beijing subway’s Changping Line (昌平线) broke apart… pic.twitter.com/bfvgLpsiND — Byron Wan (@Byron_Wan) December 14, 2023

«Ένα τραίνο ήταν πίσω βρισκόταν σε κατωφέρεια, οπότε γλίστρησε στις ράγες και δεν κατάφερε να φρενάρει αποτελεσματικά, γεγονός που προκάλεσε σύγκρουση με τραίνο που βρισκόταν μπροστά», διευκρίνισε.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό του Πεκίνου ζήτησε συγνώμη για το ατύχημα. «Ζητάμε ειλικρινά συγνώμη για το ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα», έγραψε στο Weibo η εταιρεία. «Οι επιβάτες, που αποχώρησαν από το σημείο χωρίς συνοδεία στη διάρκεια της εκκένωσης και οι οποίοι δεν αισθάνονται καλά, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Θα αναλάβουμε το κόστος της φροντίδας τους», πρόσθεσε.

Αυτού του είδους τα περιστατικά είναι σπάνια στην Κίνα, καθώς τα μετρό στις μεγάλες πόλεις είναι σύγχρονα και κατά κανόνα ασφαλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

