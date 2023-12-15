Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε στη Λωρίδα της Γάζας και επαναπάτρισε στο Ισραήλ το πτώμα του Γαλλοϊσραηλινού Ελιά Τολεντανό (Elia Toledano), ο οποίος απήχθη από τη Χαμάς στη διάρκεια της επίθεσής της στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Τολεντανό έπεσε θύμα απαγωγής το πρωί της 7ης Οκτωβρίου από το σημείο όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ μουσικής Tribe of Nova, στο οποίο βρισκόταν μαζί με τη φίλη του Μία Σεμ, επίσης Γαλλοϊσραηλινή.

Η Μία αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, κατά την επταήμερη εκεχειρία στον μεταξύ τους πόλεμο.

«Στη διάρκεια επιχείρησης στη Γάζα εντοπίστηκε από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού και επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ το πτώμα του ομήρου Ελιά Τολεντανό (28 ετών)», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι ιατροδικαστές έχουν ήδη ταυτοποιήσει το πτώμα.

Επίσης, δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το πώς πέθανε ή πού εντοπίστηκε η σορός του 28χρονου.

The body of 28-year-old Elia Toledano who was taken hostage by Hamas terrorists on October 7, has been recovered by our Special Forces in an operation in Gaza and brought back to Israel.



The IDF sends the family its heartfelt condolences.



Our national mission is to locate the… — Israel Defense Forces (@IDF) December 15, 2023

Οικογένειες των ομήρων είχαν επισημάνει τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν γνωρίζουν τι έχει απογίνει ο Τολεντανό, αν δηλαδή είναι ακόμη ζωντανός ή όχι.

«Ο ισραηλινός στρατός εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του», πρόσθετε η ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η οικογένεια του νεαρού είχε ενημερωθεί για τον εντοπισμό του πτώματός του προτού ανακοινωθεί δημοσίως.

Η Χαμάς εξαπέλυσε αιματηρή επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. Παράλληλα η παλαιστινιακή οργάνωση απήγαγε περίπου 240 ανθρώπους και τους μετέφερε στη Γάζα. Από αυτούς γύρω στους 135 εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Στη διάρκεια της επταήμερης εκεχειρίας 105 όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι οικογένειες των ομήρων δήλωσαν αυτή την εβδομάδα «σοκαρισμένες» από τη δήλωση του διευθυντή της υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού του Ισραήλ, της Μοσάντ, περί της άρνησης των αρχών να διεξαγάγουν νέες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων και ζήτησαν εξηγήσεις.

Από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά εξέφρασε τον «τεράστιο πόνο» της για τον θάνατο του Τολεντανό.

«Μοιραζόμαστε τον πόνο της οικογένειάς του και των συγγενών του. Η απελευθέρωση όλων των ομήρων είναι προτεραιότητά μας», έγραψε στο Χ.

