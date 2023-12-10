Πέδρο Σάντσεθ: "Η δημοκρατία πρέπει να υπερισχύσει" στη Γουατεμάλα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε χθες Σάββατο ενέργειες εισαγγελικών λειτουργών στη Γουατεμάλα, στις οποίες βλέπει «απειλή για τη δημοκρατία», μετά τις ανακοινώσεις τους προχθές Παρασκευή με τις οποίες κατέστησαν σαφές πως θεωρούν «άκυρες και ως μη γενόμενες» τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου, που κέρδισε ο Μπερνάρντο Αρέβαλο.

«Θέλω να εκφράσω με τον πλέον απόλυτο τρόπο την απόρριψη από πλευράς μου των ενεργειών της εισαγγελίας της Γουατεμάλας που απειλούν τη δημοκρατία και τη βούληση των πολιτών που εκφράστηκε στις κάλπες. Η δημοκρατία πρέπει να υπερισχύσει», τόνισε ο κ. Σάντσεθ μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Αρέβαλο σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κατήγγειλε τους εισαγγελικούς ελιγμούς για να ακυρωθεί ο απρόσμενος εκλογικός θρίαμβος που κατήγαγε τον Αύγουστο, κάνοντας λόγο για «παράλογους, γελοίους και διεστραμμένους» ισχυρισμούς και κορύφωση της «απόπειρας πραξικοπήματος» που καταγγέλλει μήνες τώρα.

Ο κ. Αρέβαλο, που αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του τη 14η Ιανουαρίου, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά δικαστικών προκλήσεων έπειτα από τη νίκη του στις εκλογές: η νομική υπόσταση του κόμματός του, του Movimiento Semilla («Κίνημα Σπόρος») αναιρέθηκε, ενώ πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη κινήσεις ώστε να μην ανέβει στην εξουσία. Κέρδισε προς γενική κατάπληξη τις προεδρικές εκλογές χάρη σε πρόγραμμα με βασική συνιστώσα την καταπολέμηση της διαφθοράς στην πολυπληθέστερη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

Η Ισπανία, η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, επιδιώκει πάγια τη βελτίωση των σχέσεων Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.