Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε βομβαρδισμούς του συριακού στρατού στη βορειοδυτική Συρία, το έσχατο προπύργιο τζιχαντιστών και ανταρτών στη χώρα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δυνάμεις του καθεστώτος έβαλαν στο στόχαστρο απευθείας κατοικημένους τομείς της πόλης Ιντλίμπ», ανέφερε η ΜΚΟ, προσθέτοντας πως χτυπήθηκαν επίσης βιομηχανικές περιοχές και «γειτονιές της πόλης Σαρμίν», σε μικρή απόσταση.

Έξι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων «δυο παιδιών και γυναίκας», σκοτώθηκαν στις δυο κοινότητες και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε διάφορους τομείς της επαρχίας Ιντλίμπ, κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις εκτόξευσαν «πάνω από 35 πυραύλους», πάντα σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα) είναι η ισχυρότερη οργάνωση τζιχαντιστών και ανταρτών η οποία δρα στη βορειοδυτική Συρία, όπου είναι επίσης παρούσες άλλες οργανώσεις ανταρτών, λιγότερο ισχυρές, υποστηριζόμενες λίγο ως πολύ από την Τουρκία.

Η ΧΤΣ, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τη Δαμασκό, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, βομβαρδίζει από την πλευρά της θέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και αυτών της Ρωσίας, βασικού συμμάχου της Συρίας.

Τις τελευταίες μέρες ορισμένοι τομείς του προπυργίου των ανταρτών και τζιχαντιστών μετατράπηκαν σε θέατρο σφοδρών μαχών, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Προχθές Παρασκευή, η ΜΚΟ ανέφερε ότι 11 μέλη δυνάμεων προσκείμενων στη Δαμασκό και 5 μαχητές της ΧΤΣ σκοτώθηκαν όταν η τζιχαντιστική οργάνωση εξαπέλυσε έφοδο στη γειτονική επαρχία Χαλέπι την Πέμπτη.

Στα τέλη Νοεμβρίου, βομβαρδισμοί των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε εννέα αμάχους, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών, καθώς μάζευαν ελιές στην Ιντλίμπ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην επαρχία Ιντλίμπ εφαρμόζεται συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκαν τα μέρη με μεσολάβηση της Ρωσίας και της Τουρκίας, καθώς η Δαμασκός ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση ευρείας κλίμακας, τον Μάρτιο του 2020. Ωστόσο, η συμφωνία παραβιάζεται συχνά.

Ο πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε το 2011, εν μέσω της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, με έναυσμα την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

