Επλήγη θέση της δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο - Δεν υπάρχουν θύματα

Θέση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο χτυπήθηκε χθες Σάββατο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί, έκαναν γνωστό τα Ηνωμένα Έθνη, προσθέτοντας πως προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιοι άνοιξαν πυρ εναντίον των κυανόκρανων.

Η ειρηνευτική δύναμη (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) βρίσκεται στη διαδικασία «επαλήθευσης» της προέλευσης των πυρών, πάντως το συμβάν δεν είχε «κανένα θύμα», αν και προκάλεσε ζημιά σε πύργο παρατήρησης βάσης της, διευκρίνισε ο εκπρόσωπός της Αντρέα Τενέντι.

«Ισραηλινό τεθωρακισμένο Μερκάβα» έβαλε στο στόχαστρο θέση της FINUL κοντά στα σύνορα, απέναντι στη Μετούλα, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

«Δεν βάλαμε στο στόχαστρο τη FINUL, δεν πλήξαμε θέση της FINUL», επέμεινε από την πλευρά της εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ισραηλινά πυρά έπληξαν την 25η Νοεμβρίου όχημα της FINUL που εκτελούσε περιπολία στο νότιο τμήμα της χώρας, τη δεύτερη ημέρα της ανακωχής Ισραήλ/Χαμάς. Το γενικό αρχηγείο της ειρηνευτικής δύναμης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου είχε ήδη χτυπηθεί από οβίδες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ μετατράπηκαν σε θέατρο ανταλλαγών πυρών, ολοένα πιο συχνών και συνεχόμενων, κυρίως μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, γεγονός που τροφοδοτεί τις ανησυχίες για ακόμη μεγαλύτερη ανάφλεξη.

Πάνω από 120 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη λιβανική πλευρά από τον Οκτώβριο, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολά, αλλά και πάνω από δέκα άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η FINUL σχηματίστηκε το 1978, για να επιβλέψει την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων που είχαν εισβάλει στον Λίβανο σε αντίποινα για παλαιστινιακή επίθεση.

Ενισχύθηκε μετά τον πόλεμο Χεζμπολά/Ισραήλ το 2006· οι περίπου 10.000 κυανόκρανοί της εντέλλονται να επιβλέπουν την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των πλευρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

