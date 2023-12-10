Η Κατάεμπ Χεζμπολά διαμηνύει πως θα γίνουν κι άλλες επιθέσεις κατά των ΗΠΑ στο Ιράκ

Οι επιθέσεις εναντίον συμφερόντων και στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης αυτής εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας, εγγράφονται στην έναρξη της εφαρμογής «νέων κανόνων εμπλοκής», ανέφερε χθες Σάββατο στέλεχος της οργάνωσης Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η παραστρατιωτική οργάνωση αυτή είναι συνιστώσα των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), οι οποίες τυπικά είναι πλέον ενταγμένες στον ιρακινό στρατό μεν, αλλά διατηρούν υψηλό βαθμό επιχειρησιακής αυτονομίας.

Η οργάνωση, που πρόσκειται στο Ιράν, αν και δεν ανέλαβε ξεκάθαρα την ευθύνη για την επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη προχθές Παρασκευή τα ξημερώματα, χαρακτήρισε την εγκατάσταση προκεχωρημένη βάση επιχειρήσεων, που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό στρατιωτικών ενεργειών.

Την επίθεση καταδίκασαν «σθεναρά» οι ΗΠΑ, όπως και ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία ας Σουντάνι. Σύμφωνα με αυτόν τον τελευταίο, επρόκειτο για «τρομοκρατική» ενέργεια εναντίον διπλωματικής αποστολής, «απαράδεκτη και αδικαιολόγητη».

Για την Κατάεμπ Χεζμπολά (ΚΧ), όμως, η πρεσβεία εμπλέκεται στον σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και όσοι την αποκαλούν διπλωματική αποστολή είναι «δουλοπρεπείς» και ιδιοτελείς, σύμφωνα με τον Αμπού Αλί αλ Ασκάρι, στέλεχος της ΚΧ.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ιρακινό πρωθυπουργό Σουντάνι προχθές, αναφέρθηκε ειδικά στην ΚΧ και σε ακόμη μια οργάνωση, τη Χαρακάτ αλ Νουτζάμπα, στις οποίες επέρριψε ευθύνες για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών διπλωματικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην ιρακινή επικράτεια και τόνισε πως οι ΗΠΑ επιφυλάσσονται του δικαιώματος να τις ανταποδώσουν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του στο Πεντάγωνο.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ κάνουν λόγο για κάπου 85 επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων ή στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Συρία από τη 17η Οκτωβρίου. Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε νεφέλωμα φιλοϊρανικών οργανώσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για αντίποινα για την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αυτοαποκαλούμενη «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» ανέλαβε την ευθύνη για 11 επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ προχθές Παρασκευή — τις περισσότερες μέσα σε μια μέρα αφότου άρχισαν, στα μέσα Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός Σουντάνι διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να διενεργήσουν έρευνα για την επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας και χθες Σάββατο αντικατέστησε τον αρμόδιο για την ασφάλεια της αυστηρά φυλασσόμενης Πράσινης Ζώνης στη Βαγδάτη, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Αψηφώντας εμφανώς τον κ. Σουντάνι, η ΚΧ διεμήνυσε πως θεωρεί τα μέλη των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας που συνεργάζονται με τις δυνάμεις των ΗΠΑ «συνεργούς στα εγκλήματά τους».

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

