Σοκ στη Γαλλία: Πτώμα 12χρονου κοριτσιού εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο Παρίσι - Βίντεο

Μία φρικιαστική ιστορία είναι σήμερα πρωτοσέλιδο στα περισσότερα γαλλικά μέσα με δεκάδες ερωτηματικά.

Το πτώμα ένος 12χρονου κοριτσιού εντοπίστηκε χθες μέσα σε βαλίτσα, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του ενώ η μητέρα του παιδιού είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, όταν το κορίτσι δεν επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι, την Παρασκευή.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες, αφού αποκαλύφθηκαν σημάδια απαγωγής στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας.

Στη συνέχεια, βίντεο από κάμερα ασφαλείας έδειξε μια γυναίκα γύρω στα 20 να μπαίνει στο κτίριο με το κορίτσι και στη συνέχεια να βγαίνει από το σπίτι και να κουβαλάει μια βαλίτσα.

Girl,12, found dead in suitcase in Paris ‘with mysterious numbers on body’ https://t.co/xQJZbK2e4C