Ο Τζο Μπάιντεν δίνει συμβουλές για ραντεβού σε νεαρή κοπέλα: «Όχι σοβαροί άντρες μέχρι να γίνεις 30»

Ξάφνιασε τους πάντες και πάλι με την συμπεριφορά του ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτή τη φορά ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να δώσει συμβουλές σε ένα μικρό κοριτσάκι για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί στα ραντεβού που θα έχει στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή πλησίασε μια νεαρή κοπέλα κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Ιρβάιν της Καλιφόρνια και αφού έβγαλαν φωτογραφίες, έβαλε το χέρι του στον ώμο της και τη συμβούλεψε πως να συμπεριφερθεί με τους άνδρες με ένα περίεργο αστείο.

«Τώρα ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είπα στις κόρες και τις εγγονές μου - όχι σοβαροί άντρες μέχρι να γίνεις 30!» είπε στο κορίτσι σκύβοντας προς το αυτί του.

«Εντάξει», είπε εκείνη, γελώντας φανερά αμήχανη. «Θα το έχω κατά νου αυτό», πρόσθεσε.

Η στιγμή απαθανατίστηκε από τον δημοσιογράφο Kalen D'Almeida και δημοσιεύτηκε στο Twitter όπου έκτοτε έχει προβληθεί περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια φορές. Ο Ντ' Αλμέιντα είπε ότι μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας προσπάθησαν να τον αποτρέψουν να το καταγράψει.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI