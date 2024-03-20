Θύμα deepfake πορνό η Μελόνι: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη και ζητά αποζημίωση

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ζητά αποζημίωση 100.000 ευρώ (85.374 £) μετά την ανάρτηση πορνό βίντεo στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η εικόνα της στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το BBC, η πρωθυπουργός της Ιταλίας πρόκειται να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου στην πόλη Sassari της Σαρδηνίας στις 2 Ιουλίου.

Deepfake εικόνα είναι αυτή όπου το πρόσωπο ενός ατόμου προστίθεται ψηφιακά στο σώμα ενός άλλου.

Ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι έκανε τα βίντεο, και ο 73χρονος πατέρας του βρίσκονται υπό έρευνα.

Η αστυνομία είπε ότι μπόρεσε να τους βρει ανιχνεύοντας την κινητή συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημοσίευση των βίντεο.

Και οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συκοφαντική δυσφήμιση. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, ορισμένες υποθέσεις δυσφήμισης μπορεί να είναι ποινικές και να επισύρουν ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα βίντεο δημοσιεύτηκαν σε πορνογραφικό ιστότοπο των ΗΠΑ, όπου προβλήθηκαν «εκατομμύρια φορές» κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών.

Η νομική ομάδα της Μελόνι είπε ότι, εάν το αίτημά της για αποζημίωση είναι επιτυχές, θα δωρίσει τα 100.000 ευρώ σε ένα ταμείο για τη στήριξη γυναικών που έχουν πέσει θύματα έμφυλης βίας.

Η Maria Giulia Marongiu, δικηγόρος της Μελόνι, είπε ότι το ποσό ήταν «συμβολικό» και η απαίτηση για αποζημίωση είχε σκοπό να «στείλει ένα μήνυμα στις γυναίκες που είναι θύματα αυτού του είδους κατάχρησης εξουσίας να μην φοβούνται να ασκήσουν κατηγορίες».

Τα deepfake βίντεο της κυρίας Μελόνι χρονολογούνται πριν διοριστεί πρωθυπουργός το 2022.

Τα τελευταία χρόνια, το deepfake πορνό έχει γίνει συνηθισμένο στο διαδίκτυο.

