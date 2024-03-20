Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή εναντίον μαχητών στην περιοχή της Τζενίν, χωρίς όμως να υπεισέλθουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

