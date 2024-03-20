Λογαριασμός
Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα

Οι IDF επιβεβαίωσαν την επιδρομή στην περιοχή της Τζενίν

Δυτική Όχθη

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή εναντίον μαχητών στην περιοχή της Τζενίν, χωρίς όμως να υπεισέλθουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

TAGS: Δυτική Όχθη Παλαιστίνιοι Ισραήλ
