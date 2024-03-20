Στο σημερινό επεισόδιο στο My style Rocks στον Σκάι, το οποίο είχε concept ανοιξιάτικα πλεκτά, τα κορίτσια έφεραν τις δικές τους προτάσεις, οι οποίες είτε βρίσκονταν στην εποχή, είτε όχι.

Το θέμα της ημέρας υπηρέτησε καλύτερα η Σιμόν και αναδείχθηκε νικήτρια με 12.4, ενώ πολύ κοντά βαθμολογικά με 11.6 ήταν η Δήμητρα Μπεσίρη.

Απόρησε η Κατερίνα Καραβάτου με τον βαθμό του Στέλιου Κουδουνάρη στη Δήμητρα. «Η ενέργειά σου σπάει και την οθόνη», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε την Μπι αν άλλαξε τον τρόπο που βαθμολογεί μετά τα όσα είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

«Έχω στεναχωρηθεί και απογοητευτεί γιατί περίμενα να ακούσω θετικά σχόλια στο Gala και δεν άκουσα», είπε η Ανδριάνα και στη συνέχει συγκινήθηκε. «Τι ήρθες να συζητήσουμε σήμερα», απάντησε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Οι κριτές τοποθέτησαν την εικόνα της Δήμητρας Ζαφ. στο καλοκαίρι.

Στις διαγωνιζόμενες άρεσε η εικόνα της Φωτεινής από τη μέση και πάνω, αλλά τη θεώρησαν άδεια από τη μέση και κάτω. «Νομίζω έχω αδικηθεί από τα κορίτσια», είπε η παίκτρια.

«Η Ζέτα έχει σχεδόν σε όλες τις εμφανίσεις της ένα κομμάτι από συγκεκριμένο σχεδιαστή», είπε η Νικολίνα, με τη Ζέτα να απαντά: «είναι ανέντιμο να μιλάς για σχεδιαστικά κομμάτια».

«Είσαι η καλύτερη απ' όλες», είπε η Άννα Καψάλη στη Νικολίνα και το δικαιολόγησε.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

