Ιράν: Βίντεο από την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ

Πρόκειται για μεσαίου βεληνεκούς πυραύλους, τους οποίους χειρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

βαλλιστικός πύραυλος

Βίντεο από τη στιγμή την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων που στόχευαν το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μεσαίου βεληνεκούς πυραύλους, τους οποίους χειρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

