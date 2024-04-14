Ιράν: Βίντεο από την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ

Βίντεο από τη στιγμή την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων που στόχευαν το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μεσαίου βεληνεκούς πυραύλους, τους οποίους χειρίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης.

Δείτε το βίντεο:

Iranian State Media has released at least 7 Minutes of Footage from last night’s Large-Scale Attack against Israel, showing the launch of Medium-Range Ballistic Missiles and Land-Attack Cruise Missiles by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). pic.twitter.com/nH4POJq79w — OSINTdefender (@sentdefender) April 14, 2024

Πηγή: skai.gr

