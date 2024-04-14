Ένας bodybuilder πέθανε εβδομάδες αφότου τον πυροβόλησε η σύζυγός του εν μέσω καυγά μπροστά στα παιδιά τους. Ο Michael Chidozie, 26 ετών, πέθανε την περασμένη εβδομάδα καθώς η σύζυγός του, Keaiirra Shavoiyae Chidozie, 28 ετών, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στο σπίτι τους στο Χιούστον στις 21 Μαρτίου.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ben Taub, αφού η αστυνομία τον βρήκε με τραύματα από πυροβολισμούς και τη σύζυγό του πανικόβλητη να κρατάει τα δύο τους παιδιά, ηλικίας τριών και δύο ετών.

Η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε τον Chidozie για να προστατεύσει τον εαυτό της, καθώς φοβήθηκε για τη ζωή της κατά τη διάρκεια του καυγά, όταν εκείνος την ακολούθησε στην κρεβατοκάμαρά τους. Ο καυγάς ξεκίνησε σε άλλο σημείο του σπιτιού πριν πάει στην κρεβατοκάμαρα, όπου πήρε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε. Ο Chidozie πυροβολήθηκε μία φορά στο χέρι, μία φορά στο στήθος και δύο φορές σε άλλο σημείο του σώματός του.

Η αστυνομία βρήκε την Keaiirra με τα παιδιά σε ένα κοντινό πάρκινγκ, αφού μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία και είπαν ότι έτρεχε πανικόβλητη, ζητώντας βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

